"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"

У листах від тодішнього керівника "Укроборонпрому" Гусєва, працівників аеропорту Гостомеля закликалиь "не вірити фейкам", "припинити збирати чутки" і не моніторити месенджери.

23 лютого 2022 року підприємство ДП "Антонов" у Гостомелі отримало "заспокійливовго" листа від тодішнього голови "Укроборонпрому" Юрія Гусєва із запевненням про існування плану дій, який так ніхто і не отримав.

Копію листа виклали журналісти BBC у розслідуванні "Невідомі факти про Гостомель. Як цей аеродром так і не став для росіян воротами в Київ".

"Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто", — йдеться в документі, що його ДП "Антонов" отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення.

У цьому ж листі працівників підприємств ОПК закликають "не вірити фейкам", "припинити збирати чутки" і не моніторити месенджери.

"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", — йшлося в листі.

Тут же — запевнення, що "Укроборонпром" має чіткий план дій на випадок різних ситуацій. Як виявиться пізніше, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після.

На ДП "Антонов" жили буденним життям: охорону не посилили ані на летовищі в Гостомелі, ані на території самого авіагіганта на Святошині у Києві.

У військовій частині нацгвардійців біля Гостомеля теж нічого особливого не відбувалося. Хіба що за кілька тижнів до вторгнення строковиків вперше запустили на позиції на сам аеродром. Туди ж вивели кілька зенітних установок і роздали бійцям ПЗРК "Ігла". До самої частини в 20-х числах лютого приїхало командування, аби розвідати обстановку.

Жодних пояснень не прозвучало.

Про вторгнення росіян на територію аеропорту Гостомель на відсіч нацгвардійців у лютому 2022 року читайте в матеріалі Lb.ua "Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу".