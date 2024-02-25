Головком Олександр Сирський та міністр оборони Умєров відвідали передові позиції на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій.

Про це генерал Сирський повідомив у Facebook.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", — розповів головком Сирський.

Сирський ретельно проаналізував ситуацію та обговорив майбутні кроки. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок.

"Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", — підкреслив Сирський.