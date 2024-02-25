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Головком Олександр Сирський та міністр оборони Умєров відвідали передові позиції на фронті

Ворог здійснює регулярні штурми позицій ЗСУ.

Головком Олександр Сирський та міністр оборони Умєров відвідали передові позиції на фронті
Фото: Олександр Сирський, Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій.

Про це генерал Сирський повідомив у Facebook.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", — розповів головком Сирський.

Сирський ретельно проаналізував ситуацію та обговорив майбутні кроки. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок.

"Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", — підкреслив Сирський.

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