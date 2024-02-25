Сили ППО збили на Одещині дві протирадіолокаційні ракети Х-31П

У ніч на 25 лютого ворог атакував південь України з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря та ударними дронами.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
По Одещині ворог спрямував протирадіолокаційні ракети Х-31П. Обидві були знищені силами протиповітряної оборони.
Після запуску ракет відбулись дві хвилі атак ударними дронами з інтервалом у понад дві години.
Спочатку дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 прямували з Криму в напрямку Дніпропетровщини через Миколаївщину і Херсонщину.
У наступній хвилі через тимчасово окуповану Херсонщину намагалися пройти до центральних регіонів із подальшим прямуванням на захід.
Силами підрозділів протиповітряної оборони вже за маршрутом їхнього прямування було завдано результативного ураження. У результаті 6 БпЛА знищено: три на Миколаївщині, два на Кіровоградщині, один на Херсонщині.
- За даними Генштабу ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.