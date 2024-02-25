Ворог завдав ударів "шахедами" по Хмельниччині, — ОВА

Сьогодні вранці російська армія аткувала Хмельницьку область. За інформацією ОВА в області працювали сили ППО, однак все ж є пошкодження інфраструктурного об'єкту.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила", — ідеться у повідомленні.

Сьогодні уночі сили ППО знищили 16 з 18 ворожих безпілотників у межах восьми областей України.