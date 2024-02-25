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Уночі сили ППО приземлили 16 ворожих "Шахедів"

Мобільні вогневі групи знищили ворожі дрони у межах восьми областей.

Уночі сили ППО приземлили 16 ворожих "Шахедів"
Фото: EPA/UPG

У ніч на 25 лютого 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська – РФ та мису Чауда – Крим. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з 18 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Фото: Повітряні сили

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

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