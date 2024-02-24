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Для ірпінських ветеранів створять "Ветеран Хаб Ірпінь" Пресреліз

Ірпінська міська рада підписала Меморандум з чеською компанією.

24 лютого, на другу річницю початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Ірпінська міська рада підписала Меморандум з чеською компанією AKM Group Cz та громадською організацією «Ветеранська родина» про наміри щодо створення в Ірпінській громаді Центру підтримки ветеранів «Ветеран Хаб Ірпінь» для надання підтримки учасникам бойових дій, ветеранам війни з росією, а також посилення обороноздатності України.

В Ірпені з'явиться Центр підтримки ветеранів
В Ірпені з'явиться Центр підтримки ветеранів

Меморандум по створенню «Ветеран Хаб Ірпінь» підписав Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, CEO чеської компанії AKM Group Cz Володимир Клепетко та голова громадської організації «Ветеранська родина» Борис Балмасов.

За словами CEO чеської компанії AKM Group Cz Володимир Клепетко, компанія планує знайти можливості для допомоги у створенні першого в Україні сучасного ветеранського хабу для роботи ветеранських організацій, соціальної адаптації ветеранів, психологічної реабілітації та допомоги, правових консультацій для військових та членів їхніх родин.

Ірпінська міська рада підписала Меморандум з чеською компанією AKM Group Cz та громадською організацією Ветеранська родина
Ірпінська міська рада підписала Меморандум з чеською компанією AKM Group Cz та громадською організацією Ветеранська родина

«Ветеран Хабу Ірпінь» матиме дві функціональні зони – вільний простір та консультаційний центр з кабінетом психологічної і правової допомоги», - повідомив голова громадської організації «Ветеранська родина» Борис Балмасов.

Як повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко, основними завдання «Ветеран Хабу Ірпінь» буде створення майданчику для взаємодії ветеранів та місцевої влади, соціалізація ветеранів війни через неформальне спілкування, допомога у відкритті власної справи, інвестиційні та бізнес-консультації, індивідуальна та групова психологічна допомога, правові консультації та супровід ветерана в усіх інстанціях.

Ветеран Хаб Ірпінь буде майданчиком для взаємодії ветеранів та місцевої влади та соціалізації
Ветеран Хаб Ірпінь буде майданчиком для взаємодії ветеранів та місцевої влади та соціалізації

Компанію AKM Group-CZ засновано 2001 року в місті Прага громадянами Чехії. Компанія є європейським дилером відомих світових виробників, і має ексклюзивні контракти на закупівлю військової продукції та товарів подвійного призначення, розвиває власну логістичну інфраструктуру та запускає спільне виробництво товарів подвійного призначення, озброєння та боєприпасів у різних країнах. AKM Group-CZ є постачальником такої продукції, як стрілецька зброя та стрілецькі боєприпаси, артилерійські боєприпаси, міни, гранати, гранатомети, міномети, ракети різних класів, протитанкові засоби, бронетехніка, засоби ППО, дрони та засоби їм протидії.

ГО «Ветеранська родина» заснована у жовтні 2015 року, об’єднала більшість учасників АТО з Ірпінської громади та до 2024 року працювала під назвою ГО «Ірпінська міська спілка ветеранів та інвалідів АТО». За час роботи організації було надано 52 квартири та понад 350 земельних ділянок ветеранам АТО, проведено бізнес-навчання та надано гранти ветеранам на власний бізнес. Також організація реалізувала програму навчання ветеранів, де військові отримують вищу освіту та нову професію.

 

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