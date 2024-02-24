Генштаб: Найбільше атак росіян було на Мар'їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках

Найбільше атак росіян вдалося відбити на Мар'їнському (23), Бахмутському (11) та Авдіївському (11) напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом упродовж доби відбулись 69 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили радіолокаційну станцію противника.

Загалом ворог завдав сім ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 24 лютого така: