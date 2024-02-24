Лубінець: Шахраї пропонують родинам військовополонених за гроші "включити" бійців у списки на обмін

Для цього зловмисники навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соцмережах.

Шахраї пропонують за гроші “включити” військовополонених у списки на обмін. З відповідними пропозиціями звертаються до родин захисників.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.

Також зловмисники пропонують за винагороду "прискорити" процес обміну конкретного бійця.

"Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали “прохання” позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", - розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що працівники його відомства "сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру".