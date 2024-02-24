Російська армія поранила двох цивільних на Донеччині, одна людина загинула

Впродовж доби російська армія атакувала чотири громади Донеччини, внаслідок обстрілів дві людини поранені, один чоловік загинув.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Вугледарській громаді пошкоджено господарчу будівлю в Богоявленці.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. У Курахівській громаді під вогнем Веселий Гай. У Мирнограді загинула людина.

Краматорський район. В Озерному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівській громаді пошкоджені 14 будинків: 12 у Марковому і 2 у Миколаївці.

Бахмутський район. У Сіверську поранено 2 людини. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Верхньокам'янське.

Учора на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 19 поранені.