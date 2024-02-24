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Російська армія поранила двох цивільних на Донеччині, одна людина загинула

Є пошкодження житлових будинків.

Російська армія поранила двох цивільних на Донеччині, одна людина загинула
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Впродовж доби російська армія атакувала чотири громади Донеччини, внаслідок обстрілів дві людини поранені, один чоловік загинув. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Вугледарській громаді пошкоджено господарчу будівлю в Богоявленці.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. У Курахівській громаді під вогнем Веселий Гай. У Мирнограді загинула людина.

Краматорський район. В Озерному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівській громаді пошкоджені 14 будинків: 12 у Марковому і 2 у Миколаївці.

Бахмутський район. У Сіверську поранено 2 людини. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Верхньокам'янське.

Учора на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 19 поранені.

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