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Кулеба закликав "виправити історичну помилку" і прибрати РФ з Радбезу ООН

Міністр закордонних справ України взяв участь у спеціальних дебатах до річниці російського вторгнення.

Кулеба закликав "виправити історичну помилку" і прибрати РФ з Радбезу ООН
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що майбутня реформа Радбезу ООН має виправити історичну помилку, внаслідок якої Росія незаконно посіла місце серед постійних членів і отримала право вето.

Як повідомляє Укрінформ, міністр виступив під час спеціальних дебатів, присвячених другій річниці російського вторгнення. Він зазначив, що російська безкарність прямо випливає з її присутності у залі засідань Радбезу на місці, яке належить Радянському Союзу - країні, якої вже не існує.

"Постійне членство ніколи не було юридично передано Росії", - нагадав Кулеба. 

За словами дипломата, "таке дрібне шахрайство зрештою мало наслідком глобальну катастрофу". Міністр висловив сподівання, що майбутня реформа ООН виправить цю помилку - тобто позбавить Росію можливості впливати на рішення Радбезу. 

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