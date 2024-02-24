Кулеба закликав "виправити історичну помилку" і прибрати РФ з Радбезу ООН

Міністр закордонних справ України взяв участь у спеціальних дебатах до річниці російського вторгнення.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що майбутня реформа Радбезу ООН має виправити історичну помилку, внаслідок якої Росія незаконно посіла місце серед постійних членів і отримала право вето.

Як повідомляє Укрінформ, міністр виступив під час спеціальних дебатів, присвячених другій річниці російського вторгнення. Він зазначив, що російська безкарність прямо випливає з її присутності у залі засідань Радбезу на місці, яке належить Радянському Союзу - країні, якої вже не існує.

"Постійне членство ніколи не було юридично передано Росії", - нагадав Кулеба.

За словами дипломата, "таке дрібне шахрайство зрештою мало наслідком глобальну катастрофу". Міністр висловив сподівання, що майбутня реформа ООН виправить цю помилку - тобто позбавить Росію можливості впливати на рішення Радбезу.