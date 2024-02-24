Президент Німеччини відвідав українських танкістів, які навчаються на "Леопардах"

Бундеспрезидент Франк-Вальтер Штайнмаєр напередодні другої річниці початку російського вторгнення відвідав українських танкістів, які проходять навчання в Німеччині. Голову держави супроводжували міністр оборони Борис Пісторіус та посол України Олексій Макеєв.

Як повідомляє Deutsche Welle, Штайнмаєр завітав на полігон Кліц неподалік від Берліна. Там наразі тренуються українські екіпажі танків "Леопард". Президент заявив, що "не може бути сумнівів - Німеччина на боці України. Там ми є і там ми залишимося".

В свою чергу український посол подякував німецькій владі за два роки підтримки і наголосив, що покоління українців завжди пам'ятатимуть зусилля німецкого народу щодо допомоги нашій державі.

За час повномасштабної війни, за оцінками DW, Німеччина забезпечила підготовку на бойових танках близько 10 тисяч українських військовослужбовців.