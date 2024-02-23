Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Всього в області за день пролунало 148 вибухів.

Сьогодні, 23 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 148 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни атакували дронами та мінометами, а також випустили по громаді 12 ракет з вертольоту.

По Середино-Будській громаді армія РФ вдарила з РСЗВ та мінометів.

Краснопільську громаду окупанти атакували мінометами та дронами.

Білопільську громаду російська армія атакувала зі ствольної артилерії, АГС та міномету.

Також з міномету росіяни атакували Хотінську громаду.