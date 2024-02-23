Росіяни за день 11 разів атакували Нікопольщину

Росіяни 11 разів за день атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Били росіяни по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах”, - уточнив Лисак.
Він уточнив, що атаками пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одна – зруйнована. Крім того, потрощене підприємство, обстрілом зачепило автомобіль.
Люди внаслідок обстрілу не постраждали.
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