Росіяни за день 11 разів атакували Нікопольщину

Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Насліки російського удару по Дніпропетровщині 23 лютого 2024 року

Росіяни 11 разів за день атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Били росіяни по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах”, - уточнив Лисак.

Він уточнив, що атаками пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одна – зруйнована. Крім того, потрощене підприємство, обстрілом зачепило автомобіль.

Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Нічний обстріл Дніпра 23 лютого