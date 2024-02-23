Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день 11 разів атакували Нікопольщину

Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Росіяни за день 11 разів атакували Нікопольщину
Насліки російського удару по Дніпропетровщині 23 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Росіяни 11 разів за день атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Били росіяни по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах”, - уточнив Лисак.

Він уточнив, що атаками пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одна – зруйнована. Крім того, потрощене підприємство, обстрілом зачепило автомобіль.

Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Нічний обстріл Дніпра 23 лютого

  • Росіяни атакували область безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку у Дніпрі. 

  • Декілька квартир через удар були вщент зруйновані. Майже десяток людей - поранені. Дві людини загинули.

  • Також було влучання у підприємство в Дніпрі.

  • Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що 24 лютого в Дніпрі буде день жалоби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies