Лубінець провів онлайн-зустріч з польським колегою

Сьогодні відбулась онлайн-зустріч українського та польського омбусманів щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Метою зустрічі було знайти розв'язання проблеми із блокадою протестувальниками перевезення українського зерна.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
За результатами зустрічі Дмитро Лубінець планує направити офіційний лист до польського колеги Марчіна Вьочека із зазначенням усіх порушень прав українців на території Польщі та проханням у їхньому захисті надалі.
В свою чергу, омбудсман Польщі проведе консультації з представниками уряду та інших гілок влади на території Польщі щодо цього питання.
Також Лубінець ініціював термінове проведення експертного обговорення з залученням експертів із двох сторін, зокрема представників агропромислових підприємств, у присутності омбудсманів України та Польщі.
Польський омбудсман наголосив, що він і польський народ на стороні України, а якщо на території Польщі є українці, чиї права порушені, вони можуть у будь-який час звернутися до його інституції.
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9 лютого поляки відновили блокування українського кордону. Це сталося після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
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