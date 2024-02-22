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У Дуди заявили, що підтримують зустріч на кордоні урядів Польщі та України

"Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні".

У Дуди заявили, що підтримують зустріч на кордоні урядів Польщі та України
Польські протестувальники розсипали українське зерно з вагона, 20 лютого 2024
Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

Президентський міністр Анджей Дера повідомив, що польський президент Анджей Дуда підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського щодо зустрічі високопосадовців обох країн на кордоні, де фермери блокують українські вантажі. У ефірі TVN 24 він сказав, що Дуда "виступає за ведення цього діалогу".

Дера однак вважає, що зустріч на кордоні "не найбільш безпечна" і що краще б зустрітися в Варшаві, Любліні чи Жешуві. Він додав, що проблема є двосторонньою, і що польські фермери "борються за існування".

"Президент виступає за ведення цього діалогу. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – сказав Дера.

Дера заявив, що Дуда "підтримує" зустріч двох урядів.

"Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією – це результат війни", – запевнив він.

Президентський міністр вважає, що потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і, головне, з представниками ЄС.

Блокада кордону 

  • Поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
  • 20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно. Вони сказали, що такі в них емоції. Ці вагони мали йти транзитом до Німеччини. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад". 
  • 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент. 
  • Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців. 
  • Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня. 
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України
  • Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії. 
  • Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними. 
  • Президент України вчора у спеціальному зверненні закликав польського прем'єра та членів його уряду прибути на кордон із Україною та провести зустріч із українськими колегами, аби вирішити питання блокади. Він також запросив представників ЄС.
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