У Дуди заявили, що підтримують зустріч на кордоні урядів Польщі та України

Президентський міністр Анджей Дера повідомив, що польський президент Анджей Дуда підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського щодо зустрічі високопосадовців обох країн на кордоні, де фермери блокують українські вантажі. У ефірі TVN 24 він сказав, що Дуда "виступає за ведення цього діалогу".
Дера однак вважає, що зустріч на кордоні "не найбільш безпечна" і що краще б зустрітися в Варшаві, Любліні чи Жешуві. Він додав, що проблема є двосторонньою, і що польські фермери "борються за існування".
"Президент виступає за ведення цього діалогу. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – сказав Дера.
Дера заявив, що Дуда "підтримує" зустріч двох урядів.
"Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією – це результат війни", – запевнив він.
Президентський міністр вважає, що потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і, головне, з представниками ЄС.
Блокада кордону
- Поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- 20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно. Вони сказали, що такі в них емоції. Ці вагони мали йти транзитом до Німеччини. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад".
- 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент.
- Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії.
- Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
- Президент України вчора у спеціальному зверненні закликав польського прем'єра та членів його уряду прибути на кордон із Україною та провести зустріч із українськими колегами, аби вирішити питання блокади. Він також запросив представників ЄС.