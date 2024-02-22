У Дуди заявили, що підтримують зустріч на кордоні урядів Польщі та України

Президентський міністр Анджей Дера повідомив, що польський президент Анджей Дуда підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського щодо зустрічі високопосадовців обох країн на кордоні, де фермери блокують українські вантажі. У ефірі TVN 24 він сказав, що Дуда "виступає за ведення цього діалогу".

Дера однак вважає, що зустріч на кордоні "не найбільш безпечна" і що краще б зустрітися в Варшаві, Любліні чи Жешуві. Він додав, що проблема є двосторонньою, і що польські фермери "борються за існування".

"Президент виступає за ведення цього діалогу. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – сказав Дера.

Дера заявив, що Дуда "підтримує" зустріч двох урядів.

"Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією – це результат війни", – запевнив він.

Президентський міністр вважає, що потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і, головне, з представниками ЄС.

Блокада кордону