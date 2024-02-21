У ЄС вважають, що війна в Україні найімовірніше закінчиться “компромісним врегулюванням”, − опитування
У ЄС вважають, що війна в Україні найімовірніше закінчиться “компромісним врегулюванням”, − опитування
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
На 87-му році життя помер політик і дисидент Степан Хмара
На 87-му році життя помер політик і дисидент Степан Хмара
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
Оголосили у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому", який порушив умови застави
Оголосили у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому", який порушив умови застави
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
ГоловнаСвіт

Нові санкції США будуть націлені на ВПК Росії, - Держдепартамент

Також санкції запровадять проти пов’язаних зі смертю Навального.

Нові санкції США будуть націлені на ВПК Росії, - Держдепартамент
США оголосять про новий пакет санкцій проти РФ цього тижня
Фото: rada.gov.ua

Цього тижня США планують оголосити пакет нових масштабних санкцій проти РФ.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Ми завжди шукаємо додаткові способи, за допомогою яких ми зможемо подавити російську військову машину, позбавити російський ВПК компонентів, які він має використовувати для забезпечення своїх військових зусиль, а також притягнути до відповідальності тих, хто до цього причетний”, - зауважив Міллер.

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив, що про пакет буде оголошено в п’ятницю, але вже відомо, що “це буде потужний пакет санкцій” проти Росії.

Речник Держдепартаменту додав, що будуть застосовані заходи, щоби забезпечити виконання попередніх санкцій проти РФ. 

Також окремо будуть застосовані санкції проти тих, хто безпосередньо пов’язаний зі смертю Олексія Навального.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies