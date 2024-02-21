Нові санкції США будуть націлені на ВПК Росії, - Держдепартамент

Також санкції запровадять проти пов’язаних зі смертю Навального.

США оголосять про новий пакет санкцій проти РФ цього тижня

Цього тижня США планують оголосити пакет нових масштабних санкцій проти РФ.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Ми завжди шукаємо додаткові способи, за допомогою яких ми зможемо подавити російську військову машину, позбавити російський ВПК компонентів, які він має використовувати для забезпечення своїх військових зусиль, а також притягнути до відповідальності тих, хто до цього причетний”, - зауважив Міллер.

Він уточнив, що про пакет буде оголошено в п’ятницю, але вже відомо, що “це буде потужний пакет санкцій” проти Росії.

Речник Держдепартаменту додав, що будуть застосовані заходи, щоби забезпечити виконання попередніх санкцій проти РФ.

Також окремо будуть застосовані санкції проти тих, хто безпосередньо пов’язаний зі смертю Олексія Навального.