Посол Брінк пояснила американцям, чому війна в Україні загрожує національним інтересам США

Посол США в Україні Бріджит Брінк пояснила, чому війна Росії проти України загрожує національним інтересам Сполучених Штатів.
Як ідеться у колонці посла для Fox News, через два роки після повномасштабного вторгнення настав вирішальний момент у спробах Кремля силоміць перекроїти кордони Європи, а російський диктатор Володимир Путін "не виявив жодного інтересу до припинення війни".
"Є багато причин, через які вторгнення Росії в Україну становить загрозу інтересам та цінностям Сполучених Штатів. Я назву дві. По-перше, Росія не зупиниться в Україні. Вона може вторгнутися у союзників по НАТО, яких ми зобов'язані захищати за договором, що призведе до прямого конфлікту з НАТО та значно більших втрат для Сполучених Штатів. По-друге, якщо ця війна не стане стратегічною поразкою для Росії, то вона стане запрошенням для потенційних наслідувачів по всьому світу", - наголосила Брінк.
Посол додала, що "найкраща відповідь на вторгнення Росії до України — це сильні, спільні дії разом із союзниками та партнерами".
"Президент Байден об'єднав понад 50 країн, щоб надати зброю, яку Україна використала, щоб повернути собі половину території, яку захопила Росія з 24 лютого 2022 року... Наша економічна допомога допомогла Україні перемогти спроби Путіна задушити економіку, підтримавши експорт України та дозволивши їй нагодувати світ, експортуючи своє зерно", - перелічила дпломат.
Брінк зазначила, що американські та партнерські системи протиповітряної оборони "запобігли загибелі незліченної кількості чоловіків, жінок та дітей та захистили команду патріотично налаштованих американців, які представляють нас у нашому посольстві у Києві".
Посол зауважила, що "ставки високі: сильна та стабільна Європа є не лише нашим найбільшим торговим партнером, а й незамінним союзником у вирішенні глобальних проблем безпеки нашого часу".
"Саме Україна сприятиме досягненню нашої давньої мети – створення Європи "цілої, вільної і мирної". Це також допоможе створити сильного демократичного, економічного партнера та безпекового партнера для Сполучених Штатів. Поки це бачення не буде реалізовано, Україна потребує нашої допомоги. І це потрібно зараз. Якщо ми не зможемо відповісти на цей заклик, ми маємо бути готові витратити набагато більше коштів на відповідь Путіну та іншим потенційним агресорам у майбутньому", - переконана посол.
Яка ситуація з допомогою США для України
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість є в республіканців. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
- Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата представників не ухвалить документ. Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
- На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт можуть схвалити не раніше середини березня.
- Альтернативний законопроєкт законодавців-центристів “Захист кордонів, захист демократії” представили минулого тижня. Він передбачає виділення Пентагону 66,32 мільярда доларів для підтримки країн, які є учасниками бойових дій, зокрема 47 мільярдів доларів для України і 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.
- Попри відсутність рішення Конгресу про додаткове фінансування для України, деякі постачання військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами. Зокрема, продовжуються постачання артилерійських снарядів, ракет для HIMARS, спроможності ППО та іншого військового обладнання. Однак, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.