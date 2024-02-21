Посол Брінк пояснила американцям, чому війна в Україні загрожує національним інтересам США

Посол США в Україні Бріджит Брінк пояснила, чому війна Росії проти України загрожує національним інтересам Сполучених Штатів.

Як ідеться у колонці посла для Fox News, через два роки після повномасштабного вторгнення настав вирішальний момент у спробах Кремля силоміць перекроїти кордони Європи, а російський диктатор Володимир Путін "не виявив жодного інтересу до припинення війни".

"Є багато причин, через які вторгнення Росії в Україну становить загрозу інтересам та цінностям Сполучених Штатів. Я назву дві. По-перше, Росія не зупиниться в Україні. Вона може вторгнутися у союзників по НАТО, яких ми зобов'язані захищати за договором, що призведе до прямого конфлікту з НАТО та значно більших втрат для Сполучених Штатів. По-друге, якщо ця війна не стане стратегічною поразкою для Росії, то вона стане запрошенням для потенційних наслідувачів по всьому світу", - наголосила Брінк.

Посол додала, що "найкраща відповідь на вторгнення Росії до України — це сильні, спільні дії разом із союзниками та партнерами".

"Президент Байден об'єднав понад 50 країн, щоб надати зброю, яку Україна використала, щоб повернути собі половину території, яку захопила Росія з 24 лютого 2022 року... Наша економічна допомога допомогла Україні перемогти спроби Путіна задушити економіку, підтримавши експорт України та дозволивши їй нагодувати світ, експортуючи своє зерно", - перелічила дпломат.

Брінк зазначила, що американські та партнерські системи протиповітряної оборони "запобігли загибелі незліченної кількості чоловіків, жінок та дітей та захистили команду патріотично налаштованих американців, які представляють нас у нашому посольстві у Києві".

Посол зауважила, що "ставки високі: сильна та стабільна Європа є не лише нашим найбільшим торговим партнером, а й незамінним союзником у вирішенні глобальних проблем безпеки нашого часу".

"Саме Україна сприятиме досягненню нашої давньої мети – створення Європи "цілої, вільної і мирної". Це також допоможе створити сильного демократичного, економічного партнера та безпекового партнера для Сполучених Штатів. Поки це бачення не буде реалізовано, Україна потребує нашої допомоги. І це потрібно зараз. Якщо ми не зможемо відповісти на цей заклик, ми маємо бути готові витратити набагато більше коштів на відповідь Путіну та іншим потенційним агресорам у майбутньому", - переконана посол.

Яка ситуація з допомогою США для України