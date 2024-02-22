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Байден зважує можливість посилити правила щодо мігрантів через Закон про міграцію

Йдеться, зокрема, про обмеження запитів на притулок мігрантів, які перетинають південний кордон Сполучених Штатів.

Байден зважує можливість посилити правила щодо мігрантів через Закон про міграцію
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість односторонніх заходів виконавчої влади щодо посилення правил міграції, пише Bloomberg.

Йдеться, зокрема, про обмеження запитів на притулок мігрантів, які перетинають південний кордон Сполучених Штатів.

Байден зважує використання так званих повноважень розділу 212(f) “Закону про імміграцію та громадянство”, якими користувався колишній президент Дональд Трамп. Ці заходи та їхній обсяг юридично оскаржуються, але консерватори закликають Байдена спробувати їх застосувати.

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Питання кордону стало центральним для однієї з найнагальніших цілей Байдена: схвалення допомоги Україні. Палата представників відмовилася просувати фінансування Києва, Ізраїлю та Тайваню без нових обмежень на кордоні, але відхилила законопроєкт Сенату, який об'єднав ці елементи.

Окрім того, питання кордону є важливим у контексті президентських виборів 2024 року. Виборці у шести з десяти так званих “хитких штатів” (де кандидати у президенти від демократів та республіканців мають приблизно однакові шанси, – ред.) вважають, що Байден принаймні частково відповідальний за зростання кількості мігрантів.

Представник Білого дому заявив, що адміністрація вивчає безліч варіантів, але це не означає, що вона їх реалізує.

  • Сенат США минулого тижня схвалив проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту питання про міграцію виключили.
  • Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону. Водночас перед тим він заявляв, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті.
  • Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
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