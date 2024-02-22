США відновлять авіасполучення з Ізраїлем

На початку березня американська авіакомпанія United Airlines відновить сполучення з Ізраїлем. Рейси до Тель-Авіва поки здіснюватимуться лише з аеропорту "Ньюарк" і передбачатимуть зупинку у Мюнхені.

Як стверджує Reuters, цей крок одного з американських перевізників сигналізує про відродження туристичної галузі в Ізраїлі, яка суттєво постраждала від нападу ХАМАС. У жовтні минулого року усі великі авіакомпанії Сполучених Штатів припинили польоти в країну одразу ж після атаки.

В United Airlines стверджують, що ухвалили рішення після "детального аналізу безпекової ситуації, проведеного у тісній співпраці з експертами та урядами обох країн". Також про відновлення сполучення з Ізраїлем заявляли авіакомпанії інших країн - Німеччини, Швейцарії, Австрії, Франції тощо.