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США відновлять авіасполучення з Ізраїлем

Авіакомпанія United Airlines знову здійснюватиме рейси до Тель-Авіва.

США відновлять авіасполучення з Ізраїлем
Літак авіакомпанії United Airlines
Фото: time.com

На початку березня американська авіакомпанія United Airlines відновить сполучення з Ізраїлем. Рейси до Тель-Авіва поки здіснюватимуться лише з аеропорту "Ньюарк" і передбачатимуть зупинку у Мюнхені.

Як стверджує Reuters, цей крок одного з американських перевізників сигналізує про відродження туристичної галузі в Ізраїлі, яка суттєво постраждала від нападу ХАМАС. У жовтні минулого року усі великі авіакомпанії Сполучених Штатів припинили польоти в країну одразу ж після атаки. 

В United Airlines стверджують, що ухвалили рішення після "детального аналізу безпекової ситуації, проведеного у тісній співпраці з експертами та урядами обох країн". Також про відновлення сполучення з Ізраїлем заявляли авіакомпанії інших країн - Німеччини, Швейцарії, Австрії, Франції тощо. 

 

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