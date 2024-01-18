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Україна працює над відновленням авіасполучень з Києва та Львова

Відновлення авіапольотів залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. 

Україна працює над відновленням авіасполучень з Києва та Львова
Фото: скриншот відео

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма під час економічного форуму у Давосі запевнив, що Україна інтернсивно працює над відновленням авіасполучень з Києва та Львова, пише "Суспільне".

"Ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні. Обов'язково зробимо все можливе, аби це реалізувати", — зазначив Шурма.

За його словами, фундаментально важливими елементами ділової та інвестиційної діяльності країни є логістика та транспортного сполучення, а особливо авіасполучення.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно українська влада розглядає питання стосовно відкриття аеропортів у Києві ("Бориспіль") та Львові, Шурма підкреслив, що обидва летовища розглядають, але "основний фокус" спрямований на "Бориспіль".

Однак про точну дату відновлення авіасполучення посадовець не зміг назвати, оскільки це залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній та від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

Шурма поінформував, що українська влада та військові "тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду". Також важливим є отримання схвалення європейського регулятора IATA і пошук надійних страхових механізмів, аби лізингодавці змогли без побоювань надати повітряні судна.

Детальніше про ризики та шанси відновлення авіасполучення у воєнний стан читайте в матеріалі Lb.ua Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни.

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