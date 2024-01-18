БПЛА Bayraktar на війні застосовують з іншими цілями, – посол в Туреччині

Український посол у Туреччині Василь Боднар заявив, що використання безпілотників Bayraktar за їх прямим призначенням, ударом по ворожих силах, наразі є неефективним.
"Нині, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система ППО (РФ — Ред.) глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки вони, як і будь-який літальний апарат, доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями", – сказав Боднар під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі, передає Суспільне.
Крім постачання Bayraktar до України, відбувається ще й доставка певних комплектуючих, які допомагають розвитку нових видів БПЛА.
Посол зазначив, що це складає взаємодоповнюючу взаємодію в оборонно-промисловому комплексі.
"Звичайно, не знімається з порядку денного будівництво заводу Bayraktar в Україні та виробництво цих безпілотників зі штампом "Made in Ukraine", – наголосив він.
- У вересні 2022 року Залужний заявив, що за три доби завдяки Bayraktar ЗСУ знищили ворожої техніки на $26,5 млн.
- У лютому минулого року Міноборони узгодило місце для центру обслуговування безпілотників Bayraktar
- Кабінет міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу в 2025 році.
- У квітні Україна підписала з турецькою компанією Baykar три нові угоди, які дадуть зброю нового покоління.
- Baykar планує завершити будівницто заводу з виробництва БпЛА в Україні наприкінці 2024 року.
- У вересні минулого року очільник компанії з виробництва Bayraktar заявив, що інвестує $100 млн у проєкти в Україні, адже нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.