В.о. голови КСУ Головатого можуть внести до реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол на в. о. голови КСУ Сергія Головатого за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

Як йдеться у повідомленні НАЗК, на розгляд до КСУ надійшла скарга, у якій заявник зазначав, що Сергій Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні.

За даними НАЗК, суддя, не бажаючи виносити зазначене звернення на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ (на підставі висновку якої Головатий міг бути звільнений), "запропонував вказане звернення до розгляду в порядку денному звичайного засідання. Процедура такого засідання не передбачає можливості скерувати звернення до вказаної комісії".

В агентстві зазначають, що в такий спосіб в. о. голови КСУ убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій, за наслідками якої його могло бути звільнено.

НАЗК направило на ознайомлення чиновнику складений протокол.

Якщо суд визнає в.о судді КСУ винним, йому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливого внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Також, якщо його дії будуть розцінені як вчинення істотного дисциплінарного проступку, Головатого можуть звільнити з посади.

Для Головатого це не перший протокол від НАЗК.

На початку січня Голосіївський районний суд міста Києва визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф. Суд встановив, що чиновник не виконав вимог Національного агентства з питань запобігання корупції. Після набрання судового рішення законної сили, відомості про суддю будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.