5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоВійна

Жителів окупованого Енергодару російські військові утримують у катівнях

Людей тримають у катівнях по декілька місяців.

Жителів окупованого Енергодару російські військові утримують у катівнях
Фото: slovoidilo.ua

Понад 10 жителів окупованого російською армією Енергодару перебувають у російських катівнях.

Про це міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив Радіо Свобода.

"Абсолютна більшість із них перебуває вже кілька місяців у катівнях. Декого перевезли до Мелітополя, декого до Маріуполя, декого ще далі там, вже до РФ. Інкримінують нашим мешканцям якісь терористичні дії", – сказав він.

Орлов зазначив, що це звичайні люди, працівники бюджетної сфери або енергетичної галузі. За його словами, окупанти знущаються, катують і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію.

"Люди категорично проти цієї позиції. І тому відбуваються такі жахливі речі. Не нехтують і електричним струмом при катуванні, не нехтують фізичним і психологічним тиском. На жаль, багато з тих, хто вже вийшов із цих катівень, перебувають у місті без документів. Вони не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх", – додав Орлов.

Він також зазначив, що в окупації продовжують працювати фільтраційні пункти, де людей можуть утримувати під приводом перевірок від доби до 10 днів.

  • У листопаді минулого року Орлов повідомляв, що через катівні росіян в тимчасово окупованому Енергодарі пройшли понад 1,5 тис. людей. За його словами, є дві катівні, про які знають міські жителі. Це приміщення колишнього Управління СБУ і Національної поліції. Окупанти дозволяють приходити у ці катівні знайомим та родичам, заносити ліки.
  • Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies