Жителів окупованого Енергодару російські військові утримують у катівнях

Понад 10 жителів окупованого російською армією Енергодару перебувають у російських катівнях.
Про це міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив Радіо Свобода.
"Абсолютна більшість із них перебуває вже кілька місяців у катівнях. Декого перевезли до Мелітополя, декого до Маріуполя, декого ще далі там, вже до РФ. Інкримінують нашим мешканцям якісь терористичні дії", – сказав він.
Орлов зазначив, що це звичайні люди, працівники бюджетної сфери або енергетичної галузі. За його словами, окупанти знущаються, катують і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію.
"Люди категорично проти цієї позиції. І тому відбуваються такі жахливі речі. Не нехтують і електричним струмом при катуванні, не нехтують фізичним і психологічним тиском. На жаль, багато з тих, хто вже вийшов із цих катівень, перебувають у місті без документів. Вони не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх", – додав Орлов.
Він також зазначив, що в окупації продовжують працювати фільтраційні пункти, де людей можуть утримувати під приводом перевірок від доби до 10 днів.
- У листопаді минулого року Орлов повідомляв, що через катівні росіян в тимчасово окупованому Енергодарі пройшли понад 1,5 тис. людей. За його словами, є дві катівні, про які знають міські жителі. Це приміщення колишнього Управління СБУ і Національної поліції. Окупанти дозволяють приходити у ці катівні знайомим та родичам, заносити ліки.
- Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.