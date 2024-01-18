Жителів окупованого Енергодару російські військові утримують у катівнях

Понад 10 жителів окупованого російською армією Енергодару перебувають у російських катівнях.

Про це міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив Радіо Свобода.

"Абсолютна більшість із них перебуває вже кілька місяців у катівнях. Декого перевезли до Мелітополя, декого до Маріуполя, декого ще далі там, вже до РФ. Інкримінують нашим мешканцям якісь терористичні дії", – сказав він.

Орлов зазначив, що це звичайні люди, працівники бюджетної сфери або енергетичної галузі. За його словами, окупанти знущаються, катують і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію.

"Люди категорично проти цієї позиції. І тому відбуваються такі жахливі речі. Не нехтують і електричним струмом при катуванні, не нехтують фізичним і психологічним тиском. На жаль, багато з тих, хто вже вийшов із цих катівень, перебувають у місті без документів. Вони не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх", – додав Орлов.

Він також зазначив, що в окупації продовжують працювати фільтраційні пункти, де людей можуть утримувати під приводом перевірок від доби до 10 днів.