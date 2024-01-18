5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСвіт

В Росії створили всі політичні умови, щоб Путін залишався при владі ще 12 років, — прем'єр Хорватії

В Росії створили всі політичні умови, щоб Путін залишався на посаді президента ще 12 років.

В Росії створили всі політичні умови, щоб Путін залишався при владі ще 12 років, — прем'єр Хорватії
Андрей Пленкович

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час Українського сніданку в Давосі застеріг колег, що в Росії створили всі політичні умови, щоб Путін залишався на посаді президента ще 12 років, пише "Дзеркало тижня".

Він зазначив, що в Європі майже не залишилося лідерів, які зберігали б нормальні стосунки із Путіним.

Також очільник хорватського уряду наголосив на різких змінах наративів Кремля. Якщо протягом останніх двох років Росія спочатку говорила про "денацифікацію" України та українську ідентичність, то потім перейшли до риторики, що Україна є "агентом НАТО".

"У березні відбудуться вибори у РФ, ми маємо розуміти, що створено політичні умови на ще 12 років влади Путіна, і ніхто не може гарантувати, яка риторика в нього буде далі. Ми маємо враховувати це", – додав він.

  • Під час Українського сніданку у Давосі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав союзників надати Україні все, що потрібно для перемоги над РФ. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies