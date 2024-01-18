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США завдали нових ударів по хуситах

Вибухи пролунали біля кордону з Саудівською Аравією.

США завдали нових ударів по хуситах
Фото: EPA/UPG

США завдали нових ударів по єменських хуситах протягом ночі, пише Bloomberg.

Незадовго до півночі за єменським часом американські військові вдарили по 14 ракетах хуситів.

За інформацією Центрального командування, вони були готові до запуску та становили “безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні”.

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Єменські ЗМІ повідомляли про вибухи, зокрема, у портовому місті Ходейда та провінції Саада поблизу кордону з Саудівською Аравією. Це була щонайменша четверта серія ударів під керівництвом США по Ємену з 12 січня.

Наразі не було відомо, якими були наслідків ударів американців та чи були жертви.

  • Американські військові завдавали удару по протикорабельних балістичних ракетах хуситів у Ємені кілька днів тому.
  • Раніше США заявили, що вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі. 
  • Після цього президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.
  • У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. 
  • Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
  • ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
  • У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
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