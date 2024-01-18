США завдали нових ударів по хуситах

США завдали нових ударів по єменських хуситах протягом ночі, пише Bloomberg.

Незадовго до півночі за єменським часом американські військові вдарили по 14 ракетах хуситів.

За інформацією Центрального командування, вони були готові до запуску та становили “безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні”.

Єменські ЗМІ повідомляли про вибухи, зокрема, у портовому місті Ходейда та провінції Саада поблизу кордону з Саудівською Аравією. Це була щонайменша четверта серія ударів під керівництвом США по Ємену з 12 січня.

Наразі не було відомо, якими були наслідків ударів американців та чи були жертви.