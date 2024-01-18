"Хезболла" відкинула ініціативу Вашингтона щодо відведення бійців від кордону з Ізраїлем

З пропозиціями деескалації виступив посланник США Амос Хохштайн, який очолює дипломатичну роботу з відновлення безпеки на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Військово-політичний ліванський шиїтський рух "Хезболла" відкинув ініціативу Вашингтона щодо “охолодження” бойових дій із сусіднім Ізраїлем, зокрема відведення своїх бійців далі від кордону.

Про це пише Reuters з посиланням на ліванських чиновників.

З такими пропозиціями виступив посланник США Амос Хохштайн, який очолює дипломатичну роботу з відновлення безпеки на ізраїльсько-ліванському кордоні, де потенційно очікується ескалація конфлікту, викликаного війною в Газі.

Напади єменських хуситів, які приєдналися до Ірану, на кораблі в Червоному морі, удари США у відповідь і бої в інших місцях Близького Сходу додали невідкладності цим зусиллям.

““Хезболла” готова вислухати”, − сказав ліванський високопосадовець, підкресливши, що група вважає нереалістичними ідеї, представлені ветераном переговорів Хохштайном під час візиту до Бейрута минулого тижня.

Позиція Хезболли полягає в тому, що вона буде обстрілювати Ізраїль ракетами до повного припинення вогню у Газі. “Попри відмову та ракетні залпи Хезболли на підтримку Гази, відкритість угруповання до дипломатичних контактів свідчить про неприйняття ширшої війни”, − заявив один з посадовців.