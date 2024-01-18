"Хезболла" відкинула ініціативу Вашингтона щодо відведення бійців від кордону з Ізраїлем

Військово-політичний ліванський шиїтський рух "Хезболла" відкинув ініціативу Вашингтона щодо “охолодження” бойових дій із сусіднім Ізраїлем, зокрема відведення своїх бійців далі від кордону.
Про це пише Reuters з посиланням на ліванських чиновників.
З такими пропозиціями виступив посланник США Амос Хохштайн, який очолює дипломатичну роботу з відновлення безпеки на ізраїльсько-ліванському кордоні, де потенційно очікується ескалація конфлікту, викликаного війною в Газі.
Напади єменських хуситів, які приєдналися до Ірану, на кораблі в Червоному морі, удари США у відповідь і бої в інших місцях Близького Сходу додали невідкладності цим зусиллям.
““Хезболла” готова вислухати”, − сказав ліванський високопосадовець, підкресливши, що група вважає нереалістичними ідеї, представлені ветераном переговорів Хохштайном під час візиту до Бейрута минулого тижня.
Позиція Хезболли полягає в тому, що вона буде обстрілювати Ізраїль ракетами до повного припинення вогню у Газі. “Попри відмову та ракетні залпи Хезболли на підтримку Гази, відкритість угруповання до дипломатичних контактів свідчить про неприйняття ширшої війни”, − заявив один з посадовців.
- Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив резервістам ЦАХАЛУ, що Ізраїль вважає за краще відновити безпеку в районі північного міста Кір'ят-Шмона і не вступати у війну з "Хезболлою". Однак Ізраїль до цієї війни готовий у разі необхідності.
- Торік восени ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
- Перед цим "Хезболла" повідомляла, що не має наміру залишатися осторонь війни між ХАМАСом та Ізраїлем.