Пакистан здійснив серію ударів по Ірану

Пакистан вдарив по іранський бойовиках. Атаку провели через два дні після того, як Тегеран обстріляв об'єкти на межі кордонів із Пакистаном в регіоні Белуджистан, що належать сунітському сепаратистському угрупованню, пише The Guardian.
Унаслідок іранських ударів загинули і були поранені щонайменше шестеро людей. Пакистан у відповідь на це попередив про "серйозні наслідки", відкликав посла з Тегерана та вислав іранського посла з Ісламабада.
МЗС Пакистану в заяві, оприлюдненій вранці 18 четверга, підтвердило, що країна здійснила "серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по схованках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Кілька терористів було знищено під час операції розвідки під кодовою назвою «Марг Бар Сармачар»".
Ракетні удари та удари безпілотників Іран провів у відповідь на теракт, здійснений ІДІЛ-К – афганським відділенням "Ісламської держави". Внаслідок атаки 3 січня загинули 85 іранців у південно-східному місті Керман. Іран також завдав ударів по Сирії, Іраку та Курдистану.
Іран уже тривалий час закидав Пакистану те, що він дозволив сепаратистам-терористам ховатися в прикордонному регіоні Белуджистан.
Ці атаки є частиною спалаху конфліктів, що почалися після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Бойові дії в смузі Гази тривають досі.