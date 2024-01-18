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Пакистан здійснив серію ударів по Ірану

Ця атака є відповіддю на іранську, під час якої загинули були поранені не менше шістьох людей.

Пакистан здійснив серію ударів по Ірану
Пакистан завдає ударів у відповідь по таборах сепаратистів Белуджа.
Фото: скрин відео/hindustantimes.com

Пакистан вдарив по іранський бойовиках. Атаку провели через два дні після того, як Тегеран обстріляв об'єкти на межі кордонів із Пакистаном в регіоні Белуджистан, що належать сунітському сепаратистському угрупованню, пише The Guardian.

Унаслідок іранських ударів загинули і були поранені щонайменше шестеро людей. Пакистан у відповідь на це попередив про "серйозні наслідки", відкликав посла з Тегерана та вислав іранського посла з Ісламабада.

МЗС Пакистану в заяві, оприлюдненій вранці 18 четверга, підтвердило, що країна здійснила "серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по схованках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Кілька терористів було знищено під час операції розвідки під кодовою назвою «Марг Бар Сармачар»".

Ракетні удари та удари безпілотників Іран провів у відповідь на теракт, здійснений ІДІЛ-К – афганським відділенням "Ісламської держави". Внаслідок атаки 3 січня загинули 85 іранців у південно-східному місті Керман. Іран також завдав ударів по Сирії, Іраку та Курдистану.

Іран уже тривалий час закидав Пакистану те, що він дозволив сепаратистам-терористам ховатися в прикордонному регіоні Белуджистан. 

Ці атаки є частиною спалаху конфліктів, що почалися після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Бойові дії в смузі Гази тривають досі.

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