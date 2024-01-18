Пакистан здійснив серію ударів по Ірану

Ця атака є відповіддю на іранську, під час якої загинули були поранені не менше шістьох людей.

Пакистан вдарив по іранський бойовиках. Атаку провели через два дні після того, як Тегеран обстріляв об'єкти на межі кордонів із Пакистаном в регіоні Белуджистан, що належать сунітському сепаратистському угрупованню, пише The Guardian.

Унаслідок іранських ударів загинули і були поранені щонайменше шестеро людей. Пакистан у відповідь на це попередив про "серйозні наслідки", відкликав посла з Тегерана та вислав іранського посла з Ісламабада.

МЗС Пакистану в заяві, оприлюдненій вранці 18 четверга, підтвердило, що країна здійснила "серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по схованках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Кілька терористів було знищено під час операції розвідки під кодовою назвою «Марг Бар Сармачар»".

Ракетні удари та удари безпілотників Іран провів у відповідь на теракт, здійснений ІДІЛ-К – афганським відділенням "Ісламської держави". Внаслідок атаки 3 січня загинули 85 іранців у південно-східному місті Керман. Іран також завдав ударів по Сирії, Іраку та Курдистану.

Іран уже тривалий час закидав Пакистану те, що він дозволив сепаратистам-терористам ховатися в прикордонному регіоні Белуджистан.

Ці атаки є частиною спалаху конфліктів, що почалися після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Бойові дії в смузі Гази тривають досі.