Глава МЗС Ірану в Давосі заперечив постачання ракет і безпілотників для Росії, — The Guardian

В Ірані заявляють, що Україна не надала доказів.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України, — пише The Guardian.

Він стверджує, що Україна не надала жодних доказів протилежного, а іранські технології можуть бути скопійовані іншими.

"Ми продавали іранські дрони різним країнам та регіонам в рамках оборонної співпраці. Це не складно для будь-якої країни скопіювати наші дрони, ми не несемо відповідальність за це. Але навіть у такому випадку, Україна не надала нам жодних доказів", — заявив він.

Амір-Абдуллахіан додає, що Іран кілька разів запитував Росію, чи застосовували вони якусь зброю іранського виробництва проти України, і вони відповідали, що ні.