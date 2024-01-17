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Глава МЗС Ірану в Давосі заперечив постачання ракет і безпілотників для Росії, — The Guardian

В Ірані заявляють, що Україна не надала доказів.

Глава МЗС Ірану в Давосі заперечив постачання ракет і безпілотників для Росії, — The Guardian
міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України, — пише The Guardian.

Він стверджує, що Україна не надала жодних доказів протилежного, а іранські технології можуть бути скопійовані іншими.

"Ми продавали іранські дрони різним країнам та регіонам в рамках оборонної співпраці. Це не складно для будь-якої країни скопіювати наші дрони, ми не несемо відповідальність за це. Але навіть у такому випадку, Україна не надала нам жодних доказів", — заявив він.

Амір-Абдуллахіан додає, що Іран кілька разів запитував Росію, чи застосовували вони якусь зброю іранського виробництва проти України, і вони відповідали, що ні.

  • Раніше SkyNews повідомляли, що Іран розробив для Росії нову модель дрона-камікадзе "Shahed-107" для війни проти України. Також Тегеран готується передати Москві ракети класу "земля-земля".
  • 12 грудня минулого року стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою". Перед цим РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
  • Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
  • У листопаді 2023-го Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припустив, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет. 
  • Тегеран заявив, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.
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