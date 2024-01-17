Глава МЗС Ірану в Давосі заперечив постачання ракет і безпілотників для Росії, — The Guardian

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України, — пише The Guardian.
Він стверджує, що Україна не надала жодних доказів протилежного, а іранські технології можуть бути скопійовані іншими.
"Ми продавали іранські дрони різним країнам та регіонам в рамках оборонної співпраці. Це не складно для будь-якої країни скопіювати наші дрони, ми не несемо відповідальність за це. Але навіть у такому випадку, Україна не надала нам жодних доказів", — заявив він.
Амір-Абдуллахіан додає, що Іран кілька разів запитував Росію, чи застосовували вони якусь зброю іранського виробництва проти України, і вони відповідали, що ні.
- Раніше SkyNews повідомляли, що Іран розробив для Росії нову модель дрона-камікадзе "Shahed-107" для війни проти України. Також Тегеран готується передати Москві ракети класу "земля-земля".
- 12 грудня минулого року стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою". Перед цим РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
- Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
- У листопаді 2023-го Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припустив, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.
- Тегеран заявив, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.