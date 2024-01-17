Росія формує загони найманців для відправки в Африку. Агітує і на ТОТ

Найманців заманюють високими зарплатами і можливістю уникнення участі у війні з Україною.

Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.

Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наполегливий рекрутинг москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ― в тимчасово окупованому Криму", – повідомили у розвідці.

За даними, кількарічні контракти пропонують підписувати військовим запасу російської армії, зокрема, спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

Найманцям обіцяють високі зарплати, співмірні грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.Також охочих приваблюють можливістю уникнути участі у війні проти України, що передбачає високі ризики смерті.

Розвідка зазначає, що метою відправки відповідного контингенту є розширення впливу Росії в Африці.

У грудні Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни готують експедицію в Африку, щоб шукати найманців для війни проти України. Загарбники готують для цього експедицію в Буркіну-Фасо.