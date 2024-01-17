Росія формує загони найманців для відправки в Африку. Агітує і на ТОТ

Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Наполегливий рекрутинг москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ― в тимчасово окупованому Криму", – повідомили у розвідці.
За даними, кількарічні контракти пропонують підписувати військовим запасу російської армії, зокрема, спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
Найманцям обіцяють високі зарплати, співмірні грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.Також охочих приваблюють можливістю уникнути участі у війні проти України, що передбачає високі ризики смерті.
Розвідка зазначає, що метою відправки відповідного контингенту є розширення впливу Росії в Африці.
- У грудні Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни готують експедицію в Африку, щоб шукати найманців для війни проти України. Загарбники готують для цього експедицію в Буркіну-Фасо.
- Також у березні позаминулого року з'явилася інформація, що Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців мали переправляти до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу «Чкаловський» у Московській області.