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Росія формує загони найманців для відправки в Африку. Агітує і на ТОТ

Найманців заманюють високими зарплатами і можливістю уникнення участі у війні з Україною.

Росія формує загони найманців для відправки в Африку. Агітує і на ТОТ
Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.
Фото: змі РФ

Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наполегливий рекрутинг москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ― в тимчасово окупованому Криму", – повідомили у розвідці. 

За даними, кількарічні контракти пропонують підписувати військовим запасу російської армії, зокрема, спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

Найманцям обіцяють високі зарплати, співмірні грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.Також охочих приваблюють можливістю уникнути участі у війні проти України, що передбачає високі ризики смерті.

Розвідка зазначає, що метою відправки відповідного контингенту є розширення впливу Росії в Африці.

  • У грудні  Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни готують експедицію в Африку, щоб шукати найманців для війни проти України.  Загарбники готують для цього експедицію в Буркіну-Фасо.
  • Також у березні позаминулого року з'явилася інформація, що Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців мали переправляти до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу «Чкаловський» у Московській області.
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