Уночі ЗСУ вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM проти ворожих дронів

Сьогодні вночі під час атаки РФ ЗСУ вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM у бойових умовах.
Про це під час брифінгу у Давосі заявив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.
Камишін зазначив, що розробка нових систем ППО потребує років, а Україна не могла чекати. Тому створила гібридні системи ППО із використанням західних ракет та установок радянського зразка.
"Одна з таких систем була сьогодні вночі вперше успішно використана. Ми за 9 км збили дрон-камікадзе Shahed", — сказав Камишін.
Крім FrankenSAM, в України є приблизно п’ять різних проєктів у розробці і всі вони уже розгорнуті на полі бою для захисту країни.
Що відомо про FrankenSAM
- У жовтні американська газета The New York Times написала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові ракети класу «земля-повітря» західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.
- Американські офіційні особи називають це програмою FrankenSAM, яка поєднує передові ракети "земля-повітря" західного калібру з переобладнаними пусковими установками чи радарами радянських часів, які українські сили вже мають. Два варіанти цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони – один, що поєднує радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, а інший – радари радянської епохи та американські ракети Sidewinder – були випробувані протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах і призначені для буде доставлено в Україну цієї осені, повідомили чиновники.
- FrankenSAM використовує надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder американського виробництва, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18. Зараз вони є частиною імпровізованої системи наземного запуску, яка допоможе пришвидшити протиповітряну оборону України.
- Представники американського оборонного відомства та інженери також випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.
- Офіційний представник Пентагону заявив, що випробування такої системи, проведені у жовтні на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико, завершилися успішно. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени.
- Відомо, що США вже надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM. Передбачена модернізація старих систем протиповітряної оборони України з використанням західних боєприпасів.
- У листопаді стало відомо, що перші революційні ППО FrankenSAM вже працюють "на полі бою".