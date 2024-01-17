Уночі ЗСУ вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM проти ворожих дронів

Сьогодні вночі під час атаки РФ ЗСУ вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM у бойових умовах.

Про це під час брифінгу у Давосі заявив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Камишін зазначив, що розробка нових систем ППО потребує років, а Україна не могла чекати. Тому створила гібридні системи ППО із використанням західних ракет та установок радянського зразка.

"Одна з таких систем була сьогодні вночі вперше успішно використана. Ми за 9 км збили дрон-камікадзе Shahed", — сказав Камишін.

Крім FrankenSAM, в України є приблизно п’ять різних проєктів у розробці і всі вони уже розгорнуті на полі бою для захисту країни.

Що відомо про FrankenSAM