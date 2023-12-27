Перші революційні ППО FrankenSAM вже працюють "на полі бою", – Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що перші "паростки" гібридної ППО типу FrankenSAM вже використовують на так званому "полі бою".
Про це міністр повідомив на брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік, – пише "Суспільне".
За словами Камишіна, наразі Україна розробляє свої системи протиповітряної оборони — "великі", "складні", "дорогі", "довгі". Так звані "гібридні" ППО вже показали свої результати цієї зими.
"Перші рішення з портфеля проєктів FrankenSAM вже працюють на полі бою. Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Та водночас сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста. Ці рішення дозволяють нам мати свою швидку ППО", — розповів Камишін.
Що відомо про FrankenSAM
- У жовтні американська газета The New York Times написала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові ракети класу «земля-повітря» західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.
- Американські офіційні особи називають це програмою FrankenSAM, яка поєднує передові ракети "земля-повітря" західного калібру з переобладнаними пусковими установками чи радарами радянських часів, які українські сили вже мають. Два варіанти цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони – один, що поєднує радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, а інший – радари радянської епохи та американські ракети Sidewinder – були випробувані протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах і призначені для буде доставлено в Україну цієї осені, повідомили чиновники.
- FrankenSAM використовує надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder американського виробництва, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18. Зараз вони є частиною імпровізованої системи наземного запуску, яка допоможе пришвидшити протиповітряну оборону України.
- Представники американського оборонного відомства та інженери також випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.
- Офіційний представник Пентагону заявив, що випробування такої системи, проведені у жовтні на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико, завершилися успішно. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени.
- Відомо, що США вже надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM. Передбачена модернізація старих систем протиповітряної оборони України з використанням західних боєприпасів.