Перші революційні ППО FrankenSAM вже працюють "на полі бою", – Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що перші "паростки" гібридної ППО типу FrankenSAM вже використовують на так званому "полі бою".

Про це міністр повідомив на брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік, – пише "Суспільне".

За словами Камишіна, наразі Україна розробляє свої системи протиповітряної оборони — "великі", "складні", "дорогі", "довгі". Так звані "гібридні" ППО вже показали свої результати цієї зими.

"Перші рішення з портфеля проєктів FrankenSAM вже працюють на полі бою. Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Та водночас сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста. Ці рішення дозволяють нам мати свою швидку ППО", — розповів Камишін.

Що відомо про FrankenSAM