ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова Нацполу про мобілізацію правоохоронців: Ми вже максимально залучені у складі Сил оборони і дбаємо про внутрішній фронт

Зараз, за словами Вигівського, у штаті налічується не 250 тисяч, а 120 тисяч поліцейських.

Голова Нацполу про мобілізацію правоохоронців: Ми вже максимально залучені у складі Сил оборони і дбаємо про внутрішній фронт
Іван Вигівський
Фото: Цензор

Голова Національної поліції України Іван Вигівський прокоментував питання мобілізації правоохоронців.

Як ідеться на сайті Нацполу, зі 100 тисяч поліцейських, які наразі працюють в підрозділах, кожного дня в наряд заступають близько 20 тисяч правоохоронців. Ще близько 15 тисяч - слідчі та дізнавачі, 20 тисяч – оперативників і тисячі поліцейських, які воюють на фронті, зокрема, у підрозділі “Лють”. 

Вигівський зауважив, що деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, що в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, і пропонують 100 тис. відправити на фронт. 

«Дивно, коли про це заявляють не “диванні експерти”, а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр.... Це в системі міліції було до 300 тис. осіб, а зараз по штату у нас 120 тис. поліцейських. При тому, що гранична штатна чисельність у нас була затверджена Кабміном у цьому році. Фактично у нас на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських, тобто тих, хто в погонах", - сказав очільник Нацполу.

Вигівський додав, що "ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни".

Що з мобілізацією в Україні

  • Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт про мобілізацію. Документ передбачає, зокрема, запровадження можливості надсилати повістки про виклик до ТЦК СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
  • Перед цим Президент Зеленський на пресконференції заявив, що військові начебто пропонували мобілізувати 500 тисяч осіб. Натомість Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що військове командування такого запиту не давало. 
  • Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення. Подробиці про зміни, які передбачають ці документи, читайте в нашому матеріалі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies