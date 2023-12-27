Голова Нацполу про мобілізацію правоохоронців: Ми вже максимально залучені у складі Сил оборони і дбаємо про внутрішній фронт

Голова Національної поліції України Іван Вигівський прокоментував питання мобілізації правоохоронців.
Як ідеться на сайті Нацполу, зі 100 тисяч поліцейських, які наразі працюють в підрозділах, кожного дня в наряд заступають близько 20 тисяч правоохоронців. Ще близько 15 тисяч - слідчі та дізнавачі, 20 тисяч – оперативників і тисячі поліцейських, які воюють на фронті, зокрема, у підрозділі “Лють”.
Вигівський зауважив, що деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, що в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, і пропонують 100 тис. відправити на фронт.
«Дивно, коли про це заявляють не “диванні експерти”, а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр.... Це в системі міліції було до 300 тис. осіб, а зараз по штату у нас 120 тис. поліцейських. При тому, що гранична штатна чисельність у нас була затверджена Кабміном у цьому році. Фактично у нас на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських, тобто тих, хто в погонах", - сказав очільник Нацполу.
Вигівський додав, що "ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни".
Що з мобілізацією в Україні
- Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт про мобілізацію. Документ передбачає, зокрема, запровадження можливості надсилати повістки про виклик до ТЦК СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
- Перед цим Президент Зеленський на пресконференції заявив, що військові начебто пропонували мобілізувати 500 тисяч осіб. Натомість Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що військове командування такого запиту не давало.
- Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення. Подробиці про зміни, які передбачають ці документи, читайте в нашому матеріалі.