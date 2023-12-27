Майже триста людей загинули від російських мін, з них – чотирнадцять дітей

Основними ділянками роботи піротехніків є Донецька, Миколаївська, Харківська і Херсонська області.

В Україні від початку широкомасштабного російського вторгнення внаслідок підриву на мінах чи вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей, серед них – 14 дітей.

Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, – пише Укрінформ.

"З початку широкомасштабного російського вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинуло 277 людей, з яких 14 – це діти", – сказав він.

Також поранення дістали 608 людей, з яких 74 дитини.

Зараз основними ділянками роботи піротехніків є Донецька, Миколаївська, Харківська і Херсонська області. Піротехніки ДСНС знешкодили на території України 464 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема 3 тис.145 авіаційних бомб.