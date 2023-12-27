Рейси сьогодні прибувають за графіком.

Херсонський залізничний вокзал вже відновлюється після вчорашнього обстрілу російських військ.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком", – йдеться у повідомленні.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу. В результаті загинув поліцейський. Також є поранені.

Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад Укрзалізниці.

Сьогодні потяг із херсонцями безпечно дісталися Києва за графіком – о 7:20.