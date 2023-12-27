Херсонський залізничний вокзал вже відновлюється після вчорашнього обстрілу російських військ.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу. В результаті загинув поліцейський. Також є поранені.
Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад Укрзалізниці.
Сьогодні потяг із херсонцями безпечно дісталися Києва за графіком – о 7:20.