ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
ГоловнаСуспільствоВійна

Херсонський залізничний вокзал відновлюється від вчорашнього обстрілу росіян, – УЗ

Рейси сьогодні прибувають за графіком.

Херсонський залізничний вокзал вже відновлюється після вчорашнього обстрілу російських військ.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком", – йдеться у повідомленні.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу. В результаті загинув поліцейський. Також є поранені.

Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад Укрзалізниці.

Сьогодні потяг із херсонцями безпечно дісталися Києва за графіком – о 7:20.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies