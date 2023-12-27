Суд визнав ексголову Верховного Суду Князєва винним у неправомірному одержанні подарунка

Печерський райсуд Києва визнав винним ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та конфіскував подарунок в 906 600 грн.
Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.
Порушуючи цю заборону, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.
Справа Князєва
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- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
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