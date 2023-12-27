Суд визнав ексголову Верховного Суду Князєва винним у неправомірному одержанні подарунка

Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.

Печерський райсуд Києва визнав винним ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та конфіскував подарунок в 906 600 грн.

Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Порушуючи цю заборону, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.

Справа Князєва