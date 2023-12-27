У Мар'їнці ситуація гірше, ніж була у Бахмуті, – Данілов

Маленька частина території Мар'їнки все ще перебуває під контролем Сил оборони. Але росіяни все ще прагнуть захопити те, що від залишилося після їхніх ударів, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю Голосу Америки.
Мар'їнка фактично повністю знищена. Там практично немає жодної вцілілої споруди.
На запитання про те, чи використовує ворог таку саму тактику, як у Бахмуті, Данілов сказав, що в Мар'їнці ситуація гірша через місцевість.
"Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які би вціліли на території Мар'їнки фактично немає", – сказав він.
Журналістка запитала щодо інших напрямків, де ворог намагається просуватися, зокрема в Авдіївці та Куп'янську. Данілов сказав, що на фронті завжди важко.
"Я би хотів нагадати, що ми є в стані війни, це дуже складна ситуація. І якщо хтось вважає, що на війні ви можете все прорахувати, як на якомусь підприємстві, майте на увазі, що тут дуже багато різних факторів, які впливають на процеси", – сказав він.
- Учора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони відійшли на північні околиці Мар'їнки. Одна частина бійців окопалися на околицях Марʼїнки, а інша – трохи далі. Головнокомандувач підтвердив — російська армія знищила місто повністю. Залужний додав, боротьба за Мар'їнку тримала майже два роки, але окупанти знищували місто "вулиця за вулицею, будинок за будинком". "Ситуація абсолютно така, як була у Бахмуті: знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом... Це війна, тому те, що ми зараз відійшли на околиці Мар’їнки і в деяких місцях вже облаштували позиції за Мар’їнкою − у тому нема нічого такого, що може викликати якийсь там суспільний резонанс", – сказав головком.