У Мар'їнці ситуація гірше, ніж була у Бахмуті, – Данілов

Маленька частина території Мар'їнки все ще перебуває під контролем Сил оборони. Але росіяни все ще прагнуть захопити те, що від залишилося після їхніх ударів, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю Голосу Америки.

Мар'їнка фактично повністю знищена. Там практично немає жодної вцілілої споруди.

На запитання про те, чи використовує ворог таку саму тактику, як у Бахмуті, Данілов сказав, що в Мар'їнці ситуація гірша через місцевість.

"Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які би вціліли на території Мар'їнки фактично немає", – сказав він.

Журналістка запитала щодо інших напрямків, де ворог намагається просуватися, зокрема в Авдіївці та Куп'янську. Данілов сказав, що на фронті завжди важко.

"Я би хотів нагадати, що ми є в стані війни, це дуже складна ситуація. І якщо хтось вважає, що на війні ви можете все прорахувати, як на якомусь підприємстві, майте на увазі, що тут дуже багато різних факторів, які впливають на процеси", – сказав він.