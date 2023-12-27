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У Мар'їнці ситуація гірше, ніж була у Бахмуті, – Данілов

У Мар'їнці ситуація гірше, ніж була у Бахмуті, – Данілов
Фото: Скріншот відео

Маленька частина території Мар'їнки все ще перебуває під контролем Сил оборони. Але росіяни все ще прагнуть захопити те, що від залишилося після їхніх ударів, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю Голосу Америки.

Мар'їнка фактично повністю знищена. Там практично немає жодної вцілілої споруди. 

На запитання про те, чи використовує ворог таку саму тактику, як у Бахмуті, Данілов сказав, що в Мар'їнці ситуація гірша через місцевість.

"Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які би вціліли на території Мар'їнки фактично немає", – сказав він.

Журналістка запитала щодо інших напрямків, де ворог намагається просуватися, зокрема в Авдіївці та Куп'янську. Данілов сказав, що на фронті завжди важко. 

"Я би хотів нагадати, що ми є в стані війни, це дуже складна ситуація. І якщо хтось вважає, що на війні ви можете все прорахувати, як на якомусь підприємстві, майте на увазі, що тут дуже багато різних факторів, які впливають на процеси", – сказав він.

  • Учора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони відійшли на північні околиці Мар'їнки. Одна частина бійців окопалися на околицях Марʼїнки, а інша – трохи далі. Головнокомандувач підтвердив — російська армія знищила місто повністю. Залужний додав, боротьба за Мар'їнку тримала майже два роки, але окупанти знищували місто "вулиця за вулицею, будинок за будинком". "Ситуація абсолютно така, як була у Бахмуті: знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом... Це війна, тому те, що ми зараз відійшли на околиці Мар’їнки і в деяких місцях вже облаштували позиції за Мар’їнкою − у тому нема нічого такого, що може викликати якийсь там суспільний резонанс", – сказав головком. 
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