Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media

Троє колишніх депутатів Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення перетнули кордон по системі "Шлях" під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою, і не повернулися в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Так, 6 липня 2022 пункт пропуску "Угринів" на українсько-польському кордоні перетнув новенький Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ. Таку прикметну комбінацію цифр 0001 можна назвати "фамільними номерами" родини Кацуб. Це прізвище було доволі відомим у часи Януковича – брати Сергій та Олександр Кацуби по черзі обіймали керівні посади у "Нафтогазі України", а Сергій Кацуба також обирався народним депутатом від забороненої нині Партії регіонів. Після Революції гідності обидва брати стали фігурантами численних кримінальних справ про розкрадання у "Нафтогазі", у тому числі – через схему з "вишками Бойка".

Тієї середи на Mercedes-Benz GLE 350D з України виїхав старший брат Сергій Кацуба. На Батьківщину, за даними NGL.media, він так і не повернувся. Виїхати 44-річному екснардепу вдалося завдяки тому, що двома тижнями раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло його персональні дані до системи "Шлях" як водія-перевізника гуманітарних вантажів.

Згідно з відповіддю Мінінфраструктури, надати дозвіл на виїзд Кацуби клопотав не благодійний фонд чи громадська організація, а приватна комерційна компанія – київське ТОВ "Мікс Тревел Групп ЛТД".

Нинішнє місце перебування Сергія Кацуби встановити не вдалося. Раніше він любив хизуватися в Instagram фотографіями закордонного відпочинку з родиною, але впродовж останніх двох років там – інформаційна тиша. На надіслане через месенджер прохання прокоментувати обставини свого виїзду з країни він не відповів.

Натомість ще один колишній депутат парламенту – 53-річний Олександр Третьяков – досі активний у Facebook. Він чотири рази обирався до Верховної Ради від "Нашої України" та "Блоку Петра Порошенка", але на останніх парламентських виборах у 2019 році програв "слузі народу" Миколі Тищенку.

Ще в березні-квітні минулого року Третьяков звітував, що завозить з-за кордону автомобілі для ЗСУ, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації. Але уже за кілька тижнів його публікації змінилися на репости новин, привітання зі святами та мантру "дякуємо ЗСУ!". З цих дописів важко було зрозуміти, де він перебуває, аж доки восени журналіст "Української правди" Михайло Ткач не опублікував фото Третьякова з Парижа.

За даними джерела в Державній прикордонній службі, Третьяков виїхав з України ще 19 квітня 2022 року. До системи "Шлях" його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій ЛОВА цей факт двічі заперечували і знайшли необхідні документи лише з третьої спроби.

Як виявилось, посприяти Третьякову в перетині кордону ЛОВА попросила "Народна самооборона Львівщини" – відома громадська організація, яка допомагає військовим ще з 2014 року. За словами голови організації Артема Хмиза, Олександр Третьяков сам звернувся до них і попросив допомогти йому привезти вантаж для ЗСУ.

Але, за словами Хмиза, в результаті Третьяков обдурив львівських волонтерів і не повернувся.

Пізніше Третьяков написав, що насправді він не жив в Україні ще задовго до початку війни, проте повернувся в березні і знову виїхав у квітні – і що "допомагав, допомагаю і допомагатиму далі Україні незалежно від того, де живу". Але жодного прикладу своєї допомоги він так і не навів.

Після вторгнення росіян нібито подався у волонтери і ще один колишній нардеп-регіонал Олександр Зац. У червні 2022 року Херсонська ОВА двічі вносила його до системи "Шлях" як волонтера, хоч повторний дозвіл йому і не знадобився – 27 червня Зац виїхав з країни через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною і більше не повертався.

У колишнього нардепа, а нині голови Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) знайшлися більш важливі справи, ніж доставка гуманітарки. Вже 20 серпня він брав участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу, який того року проходив у німецькому Мюнхені.

Хоча у соцмережах сам Олександр Зац малоактивний, його пересування по Європі можна відстежувати повідомленнями очолюваної ним досі федерації та його заступників. У березні 2023 року він підтримував українських тенісистів на змаганнях у Берліні, в червні – у Кракові. У коментарях підписники вже навіть обурюються, чи пам’ятає голова ФНТУ, коли взагалі востаннє був на Батьківщині.

Допомогла виїхати 47-річному Зацу громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. В телефонних розмовах з NGL.media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався і привозив якісь тактичні речі для військових.

Раніше NGL.media також повідомляло про 13 депутатів місцевих рад, які втекли з України під виглядом волонтерів.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що Львівська ОВА надала 32 тисяч дозволів для виїзду за кордон через "Шлях". Загалом у двадцятці організацій, які отримали найбільше погоджень на виїзд чоловіків, є відомі організації як "Львівський IT кластер" (280 осіб), "Народна самооборона Львівщини" (200), чи "Фонд допомоги Україні «Рух у майбутнє»" (365), ініціатором створення якого є футбольний клуб "Рух" Григорія Козловського.