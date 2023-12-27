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За минулу добу Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 35 5750 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 35 5750 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 355750 (+790) осіб
  • танків - 5913 (+14)
  • бойових броньованих машин - 10973 (+17)
  • артилерійських систем - 8376 (+10)
  • РСЗВ - 934 (+0)
  • засоби ППО - 616 (+2)
  • літаків - 329 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13)
  • крилаті ракети - 1620 (+2)
  • кораблі / катери - 23 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31)
  • спеціальна техніка - 1240 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п'яти зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога.

Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ". Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.

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