Прикордонники затримали на Закарпатті двох чоловіків, які хотіли втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на Закарпатті двох “туристів”.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського загону затримали двох відпочивальників, які нібито мали намір піднятися на Говерлу.
Підозру прикордонників викликало те, що у одного з чоловіків не було а ні теплого одягу, а ні спорядження.
“Під час розмови з‘ясувалося, що чоловіки вирішили підкорювати не українську гору, а кордон з Румунією”, - зазначили прикордонники.
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З початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон.
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В ніч на 25 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, що на Закарпатті, щоб потрапити до Угорщини. За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили $17000.
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