Прикордонники затримали на Закарпатті двох чоловіків, які хотіли втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на Закарпатті двох “туристів”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського загону затримали двох відпочивальників, які нібито мали намір піднятися на Говерлу.

Підозру прикордонників викликало те, що у одного з чоловіків не було а ні теплого одягу, а ні спорядження.

“Під час розмови з‘ясувалося, що чоловіки вирішили підкорювати не українську гору, а кордон з Румунією”, - зазначили прикордонники.