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Прикордонники затримали на Закарпатті двох чоловіків, які хотіли втекти з України

Чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією.

Прикордонники затримали на Закарпатті двох чоловіків, які хотіли втекти з України
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на Закарпатті двох “туристів”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського загону затримали двох відпочивальників, які нібито мали намір піднятися на Говерлу.

Підозру прикордонників викликало те, що у одного з чоловіків не було а ні теплого одягу, а ні спорядження.

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“Під час розмови з‘ясувалося, що чоловіки вирішили підкорювати не українську гору, а кордон з Румунією”, - зазначили прикордонники.

  • З початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон.

  • В ніч на 25 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, що на Закарпатті, щоб потрапити до Угорщини. За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили $17000.

  • СБУ викрила три схеми втечі за кордон ухилянтів у різних областях. Серед затриманих – хірург ВЛК.

  • Тим часом у Раді готують законопроєкт щодо мобілізації і демобілізації, який передбачає обмеження прав ухилянтів.

  • Нові "правила гри" для ухилянтів анонсував і міністр оборони Рустем Умєров. 

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