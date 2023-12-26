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Колишні міністри оборони Великобританії закликали уряд збільшити допомогу Україні

Найкраще, що ми можемо зробити, це не лише дати 2,5 млрд фунтів стерлінгів наступного року, але ще 2,5 млрд фунтів стерлінгів за рік, наголосив Бен Воллес.

Колишні міністри оборони Великобританії закликали уряд збільшити допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Колишні міністри оборони закликали уряд виділити принаймні ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів через побоювання, що Великобританія стримує військові дії Києва.

Про це повідомляє The Telegraph.

Уряд Ріші Сунака повинен терміново оголосити, скільки військової допомоги буде надано Україні наступного року, заявили чотири колишні міністри оборони Торі”, - йдеться у повідомленні.

Сер Майкл Феллон, Бен Уоллес, Ліам Фокс і сер Гевін Вільямсон вимагали пообіцяти Україні принаймні ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

“Україна, можливо, вступає в найтемніший час. Зараз не час для Британії зневірятися. Британія ризикує відмовитися від лідерства в підтримці України без видимих причин. Нам потрібно продемонструвати довгострокову відданість. Найкраще, що ми можемо зробити, це не лише дати 2,5 мільярда фунтів стерлінгів наступного року, але ще 2,5 мільярда фунтів стерлінгів за рік, - наголосив Бен Воллес.

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Крім того, міністр закордонних справ Кемерон сказав Telegraph, що очікує, що Великобританія витратить щонайменше ще 2 млрд фунтів стерлінгів на Україну наступного року, і додав: “Я вважаю, що потенційно ми могли б зробити краще”.

Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що військові витрати Великобританії повинні перевищити навіть довгострокові “прагнення” в 2,5% ВВП.

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