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Ворог атакував Нікопольщину артилерією. Зруйновані будинки

Росіяни випустили з десяток снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Ворог атакував Нікопольщину артилерією. Зруйновані будинки
Фото: Сергій Лисак

Російська армія здійснила три артобстріли по Нікопольському району впродовж дня. Найбільше постраждала Марганецька громада. 

"Ворог випустив з десяток снарядів. Пошкоджені 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий парник. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється. Всюди минулося без загиблих та постраждалих", — заявив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

26 грудня сили ППО повітряного командування "Схід" "приземлили" дві ворожі ракети Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області.

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