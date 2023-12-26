Ворог атакував Нікопольщину артилерією. Зруйновані будинки

Російська армія здійснила три артобстріли по Нікопольському району впродовж дня. Найбільше постраждала Марганецька громада.

"Ворог випустив з десяток снарядів. Пошкоджені 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий парник. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється. Всюди минулося без загиблих та постраждалих", — заявив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

26 грудня сили ППО повітряного командування "Схід" "приземлили" дві ворожі ракети Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області.