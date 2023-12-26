​Залужний про оборону Авдіївки та Бахмута: Якщо сил недостатньо, краще зберегти людей, а вже потім - відвоювати

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію в Авдіївці, яку намагаються захопити російські війська.

Про це він розповів на брифінгу.

"Нам дорогий кожний клаптик нашої землі... І будь то Бахмут, чи Авдіївка – оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил буде недостатньо і бачитимемо, що краще зберегти людей – звісно, ми таке рішення ухвалимо та збережемо людей, а потім - відвоюємо. Все залежатиме від ситуації", - сказав Залужний.

Він також закликав політиків та журналістів "не робити шоу" з кризових ситуацій.

"Не треба зациклюватися і робити якесь шоу чи скорботу біля конкретного населеного пункту. Ведення бойових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це командирам, політикам чи журналістам, чи ні", - наголосив головнокомандувач.

Залужний також зазначив, що зараз обговорюють закон прор мобілізацію, аби була справедливість.

"Захищати Україну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, а потім до військової частини у 2022 - 2023 році. Війна, на жаль, продовжується", - додав головнокомандувач.

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