​Залужний про оборону Авдіївки та Бахмута: Якщо сил недостатньо, краще зберегти людей, а вже потім - відвоювати

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію в Авдіївці, яку намагаються захопити російські війська.
Про це він розповів на брифінгу.
"Нам дорогий кожний клаптик нашої землі... І будь то Бахмут, чи Авдіївка – оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил буде недостатньо і бачитимемо, що краще зберегти людей – звісно, ми таке рішення ухвалимо та збережемо людей, а потім - відвоюємо. Все залежатиме від ситуації", - сказав Залужний.
Він також закликав політиків та журналістів "не робити шоу" з кризових ситуацій.
"Не треба зациклюватися і робити якесь шоу чи скорботу біля конкретного населеного пункту. Ведення бойових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це командирам, політикам чи журналістам, чи ні", - наголосив головнокомандувач.
Залужний також зазначив, що зараз обговорюють закон прор мобілізацію, аби була справедливість.
"Захищати Україну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, а потім до військової частини у 2022 - 2023 році. Війна, на жаль, продовжується", - додав головнокомандувач.
Чому росіяни не припиняють спроб захопити Авдіївку
- The New York Times назвав Авдіївку українським опорним пунктом в Донецькій області. Взяття Авдіївки було б стратегічним успіхом для Росії, адже місто є стрижнем української оборони в регіоні — і завдало б удару по моральному духу українців.
- Голова Авдіївської МВА назвав Коксохімічний завод у місті "сакральним" місцем для окупантів, як "Азовсталь" у Маріуполі.
- Ще в березні Сили оборони говорили, що Авдіївка може стати другим Бахмутом, де тривали важкі бої. Ситуація залишається складною і досі - місто обстрілюються цілодобово, а штурмові дії на напрямку не припиняються. Усі свої невдачі на полі бою окупанти компенсовують масованими обстрілами міста, де досі перебувають цивільні.
- Росіяни також намагаються знайти шпарину між зруйнованою Мар'їнкою та Авдіївкою.