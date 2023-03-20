Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
ГоловнаСуспільствоВійна

Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом, - Сили оборони

Росіяни постійно намагаються оточити місто.

Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом, - Сили оборони
Фото: Слово і Діло

Російські військові намагаються оточити Авдіївку на Донеччині. Тому, ймовірно, що найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті, де тривають жорсткі бої.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку", - сказав він.

Дмитрашківський також повідомив, що за минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу на цьому напрямку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він зазначив, що спроби штурмових дій Авдіївки є однотипними та передбачуваними. Ворог атакує з однієї і тої ж "посадки", - а в останні три дні загарбники використовують "останні резерви, що мають".

Нагадаємо, розвідка Великої Британії сьогодні повідомила, що тактично ситуація в Авдіївці подібна до того, що відбувається у Бахмуті. Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.

Раніше також повідомлялося, що росіяни намагаються знайти шпарину між зруйнованою Мар'їнкою та Авдіївкою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також