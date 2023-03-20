Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом, - Сили оборони

Російські військові намагаються оточити Авдіївку на Донеччині. Тому, ймовірно, що найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті, де тривають жорсткі бої.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку", - сказав він.

Дмитрашківський також повідомив, що за минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу на цьому напрямку.

Він зазначив, що спроби штурмових дій Авдіївки є однотипними та передбачуваними. Ворог атакує з однієї і тої ж "посадки", - а в останні три дні загарбники використовують "останні резерви, що мають".

Нагадаємо, розвідка Великої Британії сьогодні повідомила, що тактично ситуація в Авдіївці подібна до того, що відбувається у Бахмуті. Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.

Раніше також повідомлялося, що росіяни намагаються знайти шпарину між зруйнованою Мар'їнкою та Авдіївкою.