Успішна реалізація мирного плану Китаю можлива за умови капітуляції або виведення окупантів з України, – Данілов

Реалізація китайського "мирного плану" можлива за єдиної умови – капітуляції або виведення російських окупаційних військ із України. Про це в твіттері написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви.

"Формула успішної реалізації «Мирного плану» Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – зазначив він.

Сьогодні, 20 березня, китайський лідер прибув із візитом до Росії. Сі матиме перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним.

Після візиту, за даними західних медіа, Сі планує провести розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Із лідером КНР також планував поговорити американський президент Джо Байден.

Китайський "мирний план" Пекін презентував у річницю повномасштабного вторгнення. План складається з 12 пунктів. У них ідеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій".

Президент Зеленський, коментуючи пропозиції, говорив, що запропонований Китаєм так званий мирний план – це демонстрація Пекіном його думок щодо цього, а не декларація чи резолюція. США презентовані Китаєм пункти не схвалюють і вважають, що вони дозволили б продовжувати Росії окупацію.