На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Він натрапив на ворожу вибухівку в лісі.

У Херсонській області поблизу села Мала Олександрівка чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомила у Телеграм обласна військова адміністрація.

"Це сталося вранці поблизу села Мала Олександрівка. 35-річний чоловік натрапив на ворожу вибухівку в лісі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, постраждалий дістав важку травму - втратив ліву гомілку. Наразі лікарі його оперують.

"Території, які ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки може бути в лісосмугах, полях, на узбережжях водойм і узбіччях доріг", - наголошують в ОВА.

Нагадаємо, що 13 березня у селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області поблизу поля 40-річний чоловік наступив на міну "Пелюстка".