Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена

В Україні з початку повномасштабної війни вважаються знайденими 10 576 дітей, зниклими – 387 дітей.

Про це повідомляє сайт Офіс омбудсмена.

Згідно з даними державного порталу розшуку дітей “Діти війни”, станом на 20 березня вважаються зниклими 387 дітей, знайдені 10 576 дітей.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ загинули 464 дитини, поранення отримали 935 дітей. Росія депортувала з України 16 226 дітей, вдалося повернути додому 308.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук публічно запросила у росіян списки незаконно вивезених з окупованих територій України дітей.