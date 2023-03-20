Минулої доби ворог обстріляв три райони Харківщини: пошкоджені будинки, без жертв

Ворог надалі обстрілює прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олег Синєгубов.

“Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини”, - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що понад 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по селах Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків.

Об 11:00 під ударом було місто Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по Вовчанську. Обійшлося без постраждалих. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби обстежили більше 2 га територій, вилучили та знешкодили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів росіянами селища Дворічна на Харківщині зранку 18 березня поранення отримала 51-річна жінка.