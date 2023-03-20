Жителям окупованої Херсонщини погрожують в’язницею за відсутність паспорта РФ

Погрози лунають під час перевірки документів на блокпостах.

Росіяни погрожують жителям окупованої території Херсонщини незаконним позбавленням волі за відсутність російських паспортів.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

"На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта”, – йдеться у зведенні.

На блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни створюють умови для прискореної паспортизації документами РФ українських громадян, зокрема неповнолітніх дітей.