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Жителям окупованої Херсонщини погрожують в’язницею за відсутність паспорта РФ

Погрози лунають під час перевірки документів на блокпостах.

Жителям окупованої Херсонщини погрожують в’язницею за відсутність паспорта РФ
Фото: dan-news.info

Росіяни погрожують жителям окупованої території Херсонщини незаконним позбавленням волі за відсутність російських паспортів.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

"На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта”, – йдеться у зведенні.

На блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни створюють умови для прискореної паспортизації документами РФ українських громадян, зокрема неповнолітніх дітей.

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