Головне за день. Неділя, 19 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли, навчання українських танкістів у Польщі. Яким запам’ятається 389-й день повномасштабної війни.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішенням Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна запущено процес притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини в Україні.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини і злодіяння, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться в заяві.

Боррель констатував, що ЄС "також заявляє про свою підтримку розслідувань Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні та закликає до всебічної співпраці всіх держав-учасниць".

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог упродовж доби завдав одного ракетного та сімох авіаційних ударів, здійснив дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс “Тор” та два райони зосередження окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 19 березня – в новині.

Російські війська обстріляли житловий будинок у Василівському районі Запорізької області.

"Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога. Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає", - йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні ж російська артилерія атакувала житловий будинок у Білозерці на Херсонщині, одна жінка отримала поранення.

Український безпілотник Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача, повідомив проєкт Ukraine Weapons Tracker.

"Усі чули про нещодавній інцидент з MQ-9, але нещодавно ми отримали відео, на якому видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний змив у такий самий спосіб", - йдеться в повідомленні.

Проєкт також опублікував відео з бортової камери дрона Bayraktar TB-2, на якому зафіксовано невдалу спробу атаки.

Інструктори з Канади у рамках операції UNIFIER навчають українських військових використанню танків Leopard.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відповідні фото Служби зв'язків з громадськістю операції UNIFIER.

“Інструктори 1-ї механізованої бригадної групи 3-ї дивізії Збройних сил Канади в рамках операції UNIFIER у партнерстві з військовослужбовцями Збройних сил Польщі та Збройних сил Норвегії навчають українських військовослужбовців бронетанковому мистецтву використання танків Leopard у Польщі, щоб переконатися, що українські танкісти добре підготовлені до захисту своєї країни з більшою мобільністю та вогневою міццю”, - йдеться в повідомленні.

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