Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі головні завдання України - вигнати російських окупантів, очистити нашу землю від слідів держави-зла, а також - покарати терористів. Він також зазначив, що всі ці завдання ми виконаємо.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

"Завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла. Ще один тиждень, коли щодня, щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей. Кам’янське Запорізької області, Берислав Херсонської області, Марганець Дніпропетровської області, Авдіївка, Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, Костянтинівка Сумської області… І ще десятки-десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень – один тиждень. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, своїх близьких…", -- сказав Зеленський.

Він також зазначив, що цей тиждень, що минає, приніс дуже вагомий міжнародно-правовий результат для України.

"Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії, і це – поворотний момент. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності. Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину… І, звичайно, за кожен прояв дестабілізації світу, що стала наслідком російської агресії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалив рішення МКС стосовно ордеру на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримав це рішення.

Президент США Джо Байден наголосив, що оскільки Путін вчинив військові злочини, ордер на його арешт є виправданим.

Речник президента ПАР Вінсент Магвеня такожо зазначив, що уряд Південно-Африканської Республіки "взяв до відома" рішення МКС. Очікувалося, що Путін відвідає ПАР у серпні 2023 року для участі в саміті лідерів країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Нині офіційного підтвердження цієї інформації немає.